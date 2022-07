Nach Herzstillstand: Christian Eriksen wechselt zu Topklub

Er ist endgültig wieder ganz vorne mit dabei! 2021 hatte der Fußballer Christian Eriksen (30) während eines EM-Spiels einen Herzstillstand erlitten und musste reanimiert werden. Danach kämpfte er sich Schritt für Schritt zurück in den Profisport. In der vergangenen Saison spielte Christian sogar in der Premier League beim FC Brentford. Jetzt hat der Profifußballer noch einen draufgesetzt: Ab sofort wird Christian für Manchester United auflaufen.

Der Klub gab bekannt, dass der Däne einen Vertrag für drei Jahre unterschrieben hat. "Manchester United ist ein besonderer Verein, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich hatte schon viele Male das Privileg, im Old Trafford zu spielen, aber es im roten Trikot von United zu tun, wird ein unglaubliches Gefühl sein", erklärte der Spieler in der Pressemitteilung des Klubs glücklich.

Bei Manchester United trifft der 30-Jährige unter anderem auf Topstars wie Cristiano Ronaldo (37), Harry Maguire (29) oder Jadon Sancho. Auch die Fans sind von diesem Transfer mehr als begeistert. Unter einem Instagram-Post freuen sie sich mit dem Spieler. "So was zu sehen, liebe ich einfach", schrieb beispielsweise ein Follower unter den Beitrag. Viele andere hießen Christian einfach nur herzlich willkommen.

Anzeige

Getty Images Christian Eriksen, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Christian Eriksen, Profifußballer

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de