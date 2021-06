Jennifer Lopez' Mutter konnte Ben Affleck (48) offenbar schon von sich überzeugen. J.Lo und Ben haben gerade erst ein Liebes-Comeback gewagt. 17 Jahre nach ihrer ursprünglichen Trennung zeigen mehrere Paparazzi-Fotos, dass es zwischen Bennifer wieder ordentlich knistert. Doch die vielen Fans sind offenbar nicht die einzigen, die von dieser Liebesreunion begeistert sind. Auch J.Los Mutter Guadalupe scheint den alten neuen Freund ihrer Tochter ins Herz geschlossen zu haben. Ben und Guadalupe verbringen zumindest gemeinsam Zeit in Las Vegas.

Das zeigen diese Paparazzi-Bilder, die unter anderem People vorliegen. Darauf sind die beiden in einem Hotel in Las Vegas zu sehen. Ben führt bei Dreharbeiten in der Zockerstadt zurzeit Regie und Guadalupe besuchte ihn dort offenbar am Set. Laut einem Insider soll J.Los Mutter sogar einen kleinen Auftritt in Bens neuem Projekt haben. Um was für eine Produktion es sich dabei handelt, ist bislang noch nicht bekannt.

Jennifer (51) sorgte mit Paparazzi-Aufnahmen, die einen Tag später entstanden sind, übrigens auch für Aufsehen. Als sie in Los Angeles aus einem Flieger ausstieg, trug sie ein übergroßes kariertes Hemd. Ob sie sich dabei wohl aus Bens Kleiderschrank bedient hat? Der "Daredevil"-Darsteller wurde jedenfalls erst vor wenigen Wochen in dem gleichen Shirt abgelichtet.

Getty Images Jennifer Lopez und ihre Mutter Guadalupe Rodríguez, 2021

P&P / MEGA Jennifer Lopez in Los Angeles, Juni 2021

carlosmaidanaphotography/MEGA Ben Affleck im Mai 2021

