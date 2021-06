Sind Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) tatsächlich wieder glücklich miteinander? Nach der Trennung von Alex Rodriguez (45) soll die Sängerin wieder mit dem Schauspieler anbandeln, mit dem sie bereits vor 17 Jahren schon einmal zusammen war. Auf kürzlich erschienenen Paparazzi-Fotos wirkten die beiden sehr vertraut. Mittlerweile sollen sie sogar auch ihren ersten gemeinsamen Liebesurlaub planen. Nun verrät ein Insider, dass es zwischen den beiden scheinbar wirklich kaum besser laufen könnte!

Gegenüber Us Weekly teilte der anonyme Tippgeber mit, dass J.Lo und Ben "sehr verliebt" seien: "Sie lieben es, zusammen zu sein und die Wochenenden, die sie gemeinsam verbracht haben, haben das Ganze gefestigt." Dem Insider zufolge sollen sich die Freunde der 51-Jährigen und ihres zwei Jahre jüngeren Ex-Verlobten sicher sein, dass sie nun für immer zusammen bleiben werden. "Sie sind seelenverwandt und waren es schon immer", fasste die Quelle zusammen.

Tatsächlich soll Jennifer inzwischen sogar nach einem neuen Zuhause in Bens Nähe in Los Angeles suchen – zuletzt lebte die "Hustlers"-Darstellerin in Miami. Diese Stadt erinnere sie laut einem weiteren Insider, der sich gegenüber The Sun äußerte, jedoch zu sehr an ihren Verflossenen A-Rod. "Zum Arbeiten war Los Angeles ohnehin schon immer praktischer", bemerkte der Informant abschließend.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Backgrid / Action Press Jennifer Lopez und Ben Affleck in Los Angeles, Juni 2021

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

