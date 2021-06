Hat sie sich etwa seine Klamotten stibitzt? Seit ein paar Monaten kursieren die Gerüchte, dass Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) 17 Jahre nach ihrer Trennung wieder ein Paar sein sollen. Dafür spricht, dass die beiden schon den einen oder anderen Liebestrip in den vergangenen Wochen gemacht haben. Offiziell bestätigt haben sie bisher aber noch nichts. Doch müssen sie das überhaupt noch? J.Lo trug vor wenigen Tagen ganz offensichtlich ein Hemd aus Bens Kleiderschrank!

Paparazzi erwischten die 51-Jährige am Donnerstag am Flughafen in Los Angeles. Zusammen mit ihren Kids Emme (13) und Max (13) verließ die Sängerin ihren Privatjet und trug dabei einen ziemlich lässigen Look. Zu einer bequemen Jogginghose und einem weißen Crop-Top kombinierte die "Jenny from the Block"-Interpretin ein cooles, kariertes Holzfällerhemd. Aber Moment mal – das Oberteil kennen wir doch! Das Gleiche hatte ihr vermeintlicher Freund Ben bereits Mitte Mai getragen. Zufall – oder hat sich J.Lo etwa sein Hemd gemopst?

Klar ist, bei den beiden knistert es gewaltig – und ganz offensichtlich steht ihnen auch nichts mehr im Weg. J.Lo hat sogar den Segen von Bens Ex-Frau Jennifer Garner (49) erhalten. Die Sympathien beruhen da wohl auf Gegenseitigkeit. "J.Lo denkt, dass Jennifer eine liebe und wundervolle Person sowie eine wunderbare Mutter ist", hatte erst kürzlich ein Insider gegenüber Us Weekly verraten.

carlosmaidanaphotography/MEGA Ben Affleck im Mai 2021

P&P / MEGA Jennifer Lopez in Los Angeles, Juni 2021

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

