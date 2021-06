Neue Aufgabe für Daniel Hartwich (42)! Erst seit dem vergangenen Wochenende steht fest, dass der RTL-Moderator nicht mehr bei Das Supertalent zu sehen sein wird. Auch die Jury mitsamt Dieter Bohlen (67) wird komplett ausgetauscht. Auf Daniel wartet nun aber schon der nächste Moderationsjob – und bei dem wird es sportlich! Gemeinsam mit Laura Papendick führt Daniel durch die "RTL Sommerspiele"!

Wie RTL nun bekannt gab, werden 30 Promis aus verschiedenen Nationen bei diesem TV-Event zeigen, was sie sportlich draufhaben. Kurz vor den Olympischen Spielen werden die Stars am 16. und am 17. Juli in olympischen Disziplinen wie zum Beispiel Ringen, Tischtennis, Fechten, Schwimmen, Weitsprung oder Bogenschießen gegeneinander antreten. Und wie auch bei den Olympischen Spielen dürfen sich die Besten am Ende über Medaillen freuen.

Zu den mutigen Promi-Athleten gehören unter anderem Kevin Großkreutz (32), Lilly Becker (44), Luna Schweiger (24), Marcus Schenkenberg (52), Alessandra Meyer-Wölden (38), Sabrina Mockenhaupt (40), Gil Ofarim (38), Evelyn Burdecki (32), Ekaterina Leonova (34), Valentin Lusin (34) und Prince Damien (30). Sie werden zuvor natürlich von Spitzentrainern auf den TV-Wettkampf vorbereitet. Ausgetragen werden die "RTL Sommerspiele" übrigens in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig.

ActionPress / Gulotta,Francesco Laura Papendick bei der Sky-Deutschlandpremiere in Unterföhring, 2018

Instagram / fischkreutz Kevin Großkreutz, Fußballer

Getty Images Evelyn Burdecki bei den Herquel-Awards, 2017

