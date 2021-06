Bei dieser Geste wurde Amelia Gray Hamlin (20) emotional! Das junge Model feierte am Wochenende seinen 20. Geburtstag mit einer großen Party in einem Club. Auf der Gästeliste stand selbstverständlich auch ihr Freund, der Reality-Darsteller Scott Disick (38). Seit Ende des vergangenen Jahres sind die beiden schon zusammen und scheinen ganz verliebt zu sein. Mit diesem teuren Geschenk rührte Scott seine Amelia jetzt sogar zu Tränen.

Auf ihrem Instagram-Profil ließ die 20-Jährige alle Follower an ihrer Geburtstagsparty teilhaben. Besonders in der Story zeigte sie Schnappschüsse von der großen Feier mit ihren Freunden und ihrer goldenen Geburtstagstorte. Dabei bekamen Amelias Fans sogar Scotts Geschenk zu sehen: Er legte ihr in einem Video eine mit Diamanten besetzte Kette mit einem Kreuz-Anhänger um. Nach einem kurzen Kuss zum Dankeschön fing die junge Beauty vor Freude sogar an zu weinen, versuchte ihre Tränen aber zurückzuhalten.

Auch in ihrem Feed teilte Amelia eine Fotoreihe von der Feier. Auf dem letzten Bild sieht man, wie sie ein paar Tränchen verdrückt. "Der beste Geburtstag, den sich ein Mädchen wünschen kann", titelte sie die Bilder. Es hätte also wohl kaum ein schönerer Tag für die Tochter von Lisa Rinna sein können.

Instagram / ameliagray Amelia Hamlin, Model

Instagram / ameliagray Scott Disick und Amelia Hamlin

Instagram / ameliagray Amelia Hamlin, Model

