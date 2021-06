Sie zeigen ihre Liebe: Amelia Gray Hamlin (19) und Scott Disick (38) präsentieren in der Öffentlichkeit immer wieder, wie verliebt sie sind. Auch wenn ihre Eltern anfangs wenig von der Liaison mit dem wesentlich älteren Ex von Kourtney Kardashian (42) hielten, scheint ihre Beziehung allem zu trotzen. Kürzlich war das Model sogar mit den Kids ihres Lovers unterwegs! Jetzt wurden die beiden in einem ihrer Lieblingsrestaurants in Malibu gesichtet.

Die beiden Turteltauben dinierten am Dienstagabend im exklusiven japanischen Restaurant Nobu in der kalifornischen Küstenstadt. Auf Paparazzi-Bildern ist zu sehen, wie sie den Schlemmertempel verlassen. Amelia kombinierte zu einem trägerlosen rosafarbenen Top eine elegante weiße Hose, während Scott in rotem Pulli und Weste eher sportlich unterwegs war. Auffällig war eine gewaltige grüne Tüte eines Designerlabels – womöglich ein Geschenk ihres Liebsten!

Bei aller Liebe für die renommierte Küche des Lokals könnte Scott und Amelia dort auch eine ungewollte Begegnung bevorstehen: Denn auch seine Ex Kourtney geht mit ihrem aktuellen Partner Travis Barker (45) sehr gerne dorthin. Das lösen die Kellner vor Ort dann aber sicherlich mit ganz viel Fingerspitzengefühl.

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin im Juni 2021

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin im April 2021 im Pool

Photographer Group/MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker in Malibu

