Paola Maria (27) will nicht mehr in Dubai leben! Anfang des Jahres hatte die YouTuberin noch bekannt gegeben, dass sie mit ihrem Mann Sascha Koslowski (34) und ihren beiden gemeinsamen Kindern – zunächst für ein Jahr – in die Vereinigte Arabische Emirate gezogen ist. Doch nach nur wenigen Monaten hat die gebürtige Italienerin bereits genug – sie bereut die Auswanderung. "Es geht für uns wieder zurück nach Europa, in unsere Hood. Ich freue mich so sehr. [...] Wir wollen natürlich auch näher an unserer Familie sein", erklärte die Beauty-Expertin nun in einem YouTube-Video.

