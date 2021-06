Die Princess Charming-Kandidatin Sarina schüttete Irina Schlauch das Herz aus! Während sich die beiden Frauen bei ihrem romantischen Einzeldate im Spa zunächst noch heiße Massagen verpasst hatten, wurde es anschließend noch so richtig emotional. Die Rechtsanwältin und ihre Liebesanwärterin kuschelten sich in Bademäntel ein und begaben sich auf eine Reise in Sarinas Vergangenheit: Sie hat durch den Verlust eines geliebten Menschen zu ihrer Sexualität gefunden.

"Es war so, dass ich einen Freund hatte für drei Jahre. Er hat mir relativ am Anfang schon gesagt, dass er Krebs hat – schwarzen Hautkrebs", berichtete Sarina aus ihrer Vergangenheit. Später sei ihr Partner daran gestorben. Nach diesem Schicksalsschlag sei die Blondine mental in ein tiefes Loch gefallen. Sie habe ihr bisheriges Leben Revue passieren lassen und viele Entscheidungen hinterfragt. "Ich habe erkannt, dass das, was mich noch antreibt, die Liebe ist", hob sie hervor und betonte: "In diesem Moment habe ich die Liebe zu mir selbst entdeckt und auch die Liebe zu den Frauen."

Daraufhin sei Sarina erstmals eine Beziehung mit einer Frau eingegangen – und diese Partnerschaft habe sie in ihrer Sexualität bestätigt. "Das war dann nämlich wie die Erleuchtung für mich. Ich habe gedacht: 'Okay, so soll eine Beziehung sein, so soll Sex sein – und so fühlt es sich richtig an'", rief sie sich diesen Moment in Erinnerung.

