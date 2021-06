Irina Schlauch und Sarina gingen jetzt auf Tuchfühlung! In der aktuellen Folge der queeren Kuppelshow Princess Charming machte die attraktive Rechtsanwältin der Kandidatin eine besondere Freude: Sie lud die Psychologie-Studentin nämlich zusätzlich zum Gruppendate auch zu einem Solo-Rendezvous in ein romantisches Spa ein – und dort wurde es so richtig heiß: In trauter Zweisamkeit verpassten sich Irina und Sarina gegenseitig Ölmassagen!

Mit einem prickelnden Glas Sekt machten es sich Irina und Sarina in dem Spa-Zimmer gemütlich – und ließen auf der Liege die Hüllen fallen. Dabei kamen sich die Anwältin und ihre Liebesanwärterin nicht nur körperlich sehr nahe, denn während der Massagen flirteten die beiden auch ordentlich um die Wette. "Sarina zu massieren hat sich sehr schön angefühlt, es war auch ein bisschen sexy", schwärmte die Princess danach im Interview.

Aber auch Sarina war von der Date-Idee und den gefühlvollen Streicheleinheiten ganz hin und weg. "Die körperliche Nähe war auf jeden Fall etwas ganz Besonderes", betonte die Blondine und merkte an: "Ich habe auf jeden Fall eine intensive Verbindung zu ihr gespürt."

Irina Schlauch, Princess Charming 2021

Irina Schlauch und Sarina bei ihrem "Princess Charming"-Einzeldate

"Princess Charming"-Kandidatin Sarina

