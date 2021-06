Nachdem Arie Luyendyk, Jr. (39) und seine Ehefrau Lauren Burnham (29) sich in der US-amerikanischen Version von Der Bachelor kennen und lieben lernten, krönte die Geburt von Töchterchen Alessi Ren (2) das Liebesglück der beiden. Und seit Kurzem kann sich die Zweijährige über Verstärkung freuen: Ihre Mama brachte nämlich Zwillinge zur Welt. Wie glücklich Arie über sein erneutes Vaterglück ist, das beweist er jetzt mit einem ganz niedlichen Bild. Zum ersten Mal durften die Fans hierbei einen Blick auf die goldigen Babys des Ex-Rosenverteilers werfen!

Arie widmet seiner Lauren nun auf Instagram rührende Zeilen. Zu einem Bild, auf dem die 29-Jährige kurz nach der Entbindung mit den zwei Neugeborenen zu sehen ist, schreibt er: "Ich war noch nie stolzer auf meine Ehefrau als in diesem Moment." Wenig später verkündet der überglückliche Dreifach-Papa: "Wir sind stolze Eltern eines gesunden Mädchens und eines gesunden Jungen geworden!" Wie die beiden Babys heißen, das gibt der Rennfahrer jedoch noch nicht preis...

Ein Fan fleht deshalb ganz neugierig in der Kommentarspalte: "Bitte verrate uns bald die Namen!" Einige weitere User verleihen dieser Fan-Bitte mit einem "Gefällt mir"-Klick Nachdruck, denn sie können es ebenfalls kaum noch erwarten, zu erfahren, wie die Twins heißen. Derweil ist Lauren einfach nur überglücklich, die Geburt überstanden zu haben und kommentiert das emotionale Posting ihres Ehemannes so: "Wir haben es geschafft, Baby. Ich liebe dich so sehr!"

Instagram / ariejr Lauren Burnham und ihr Neugeborenes

Instagram / ariejr Die TV-Stars Arie und Lauren Luyendyk mit Töchterchen Alessi

Instagram / laurenluyendyk Ex-US-Bachelor Arie Luyendyk und seine Tochter Alessi

