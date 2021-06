Arie Luyendyk Jr. (39) und Lauren Burnham (29) geben neue Baby-Details preis! Vor wenigen Tagen sind der US-Bachelor von 2018 und seine Frau Eltern von zweieiigen Zwillingen geworden. Während das Mädchen wegen Sauerstoffmangels noch im Krankenhaus versorgt wird, ist ihr Söhnchen schon zu Hause. Wie die beiden heißen, haben Arie und Lauren bislang aber noch nicht verkünden wollen. Der stolze Papa konnte sich nun aber zumindest mit einem Namen nicht mehr länger zurückhalten.

Auf YouTube veröffentlichten der niederländische Rennfahrer und seine Liebste ein Video von der Ankunft ihres Sohnes in ihren eigenen vier Wänden. Dort trifft der kleine Hosenmatz auch erstmals auf seine große Schwester Alessi Ren (2). "Alessi wird langsam warm mit Mr. Lux", schwärmte Arie – und plauderte damit den Namen seines Söhnchens aus. Später erzählte auch die Zweijährige stolz: "Das ist Baby Lux."

Alessi schien sich mit ihrem kleinen Bruder auf Anhieb bestens zu verstehen. Sie lächelte ihn ständig an und nahm ihn liebevoll in den Arm. "Du bist schon so eine gute große Schwester. Du bist so gut zu ihm", stellte Arie sichtlich begeistert fest.

Instagram / laurenluyendyk Arie Luyendyk und Lauren Burnhams Zwillinge im Juni 2021

Instagram / laurenluyendyk Alessi Ren Luyendyk mit ihrem kleinen Bruder im Juni 2021

Instagram / ariejr Die TV-Stars Arie und Lauren Luyendyk mit Töchterchen Alessi

