Lauren Burnham (29) erwartet Nachwuchs! In den vergangenen Monaten mussten die Blondine und ihr Mann Arie Luyendyk Jr. (39) einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Das Paar erlitt eine Fehlgeburt. Ihr Kinderwunsch blieb aber weiterhin bestehen. Bereits Anfang Oktober war sich die ehemalige US-Bachelor-Kandidatin sogar sicher, wieder schwanger zu sein – der Test war allerdings negativ. Jetzt hat es aber geklappt: Lauren und Arie werden nach Tochter Alessi zum zweiten Mal Eltern!

"Wir sind schwanger! Wir wissen es schon eine Weile und haben versucht, es zu verbergen", verkündeten Lauren und Arie überglücklich in einem fast zehn-minütigen Clip via Instagram. Die Geheimhaltung der Schwangerschaft sei den werdenden Zweifach-Eltern aber gar nicht so leicht gefallen – immerhin habe die TV-Bekanntheit schon frühzeitig mit morgendlicher Übelkeit zu kämpfen gehabt. Weitere Komplikationen traten bisher glücklicherweise nicht auf. "Seit wir das letzte Mal Probleme hatten, ist es wirklich schön, eine reibungslose Schwangerschaft zu haben", erklärte die Schwangere.

In dem Video verriet Lauren zusätzlich, dass sie bereits in der 12. Woche ihrer Schwangerschaft ist. Nicht nur die Influencerin und ihr Gatte können es kaum erwarten, ihren zweiten Nachwuchs in den Armen halten zu dürfen – auch Töchterchen Alessi ist völlig aus dem Häuschen. Im Juli 2021 wird das kleine Mädchen dann schon eine große Schwester sein.

