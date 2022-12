US-Bachelor-Paar verbrennt Balenciaga-Schuhe in der Tonne!

Lauren Burnham (31) und Arie Luyendyk, Jr. (41) setzen ein klares Zeichen! In den vergangenen Wochen hatte die Luxusmarke Balenciaga für viele negative Schlagzeilen gesorgt. Der Grund? Die Brand hatte in einer Werbekampagne Kinder mit Teddybären und BDSM-Accessoires posieren lassen – für viele Fans und Promis ein Riesenskandal. Auch Lauren und Arie scheinen von der Kampagne total schockiert zu sein: Im Netz verbrannte das US-Bachelor-Paar jetzt sogar seine Balenciaga-Schuhe!

Auf Instagram hielten die Reality-TV-Stars diesen Moment für ihre Community fest. Sie teilten ein Video, in dem sie gemeinsam ein Paar Schuhe der Marke Balenciaga in einer Tonne verbrannten – und setzten damit ein klares Statement gegen die aktuelle Werbekampagne. "Bye, Balenciaga! Wir werden dich nicht vermissen", schrieben Arie und Lauren dazu.

Auch Kim Kardashian (42), die schon seit Jahren mit der Luxusmarke zusammenarbeitet, hatte sich bereits zum Skandal geäußert. "Als Mutter von vier Kindern bin ich von den verstörenden Bildern erschüttert worden. Die Sicherheit von Kindern muss an erster Stelle stehen und jeder Versuch, Kindesmissbrauch jeglicher Art zu normalisieren, sollte in unserer Gesellschaft keinen Platz haben – Punkt", hatte der The Kardashians-Star im Netz Haltung gezeigt.

Anzeige

Instagram / ariejr Arie Luyendyk und Lauren Burnham, "The Bachelor"-Traumpaar

Anzeige

Instagram / ariejr Lauren Burnham und Arie Luyendyk im November 2022

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de