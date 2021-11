Wie stellen sich Arie Luyendyk jr. (40) und seine Frau Lauren Burnham (29) ihre gemeinsame Zukunft vor? Im Juni 2021 durften der ehemalige US-Bachelor und seine Zweitplatzierte ihre Zwillinge Senna James und Lux Jacob auf der Welt begrüßen. Somit hat ihre erste Tochter Alessi Ren gleich zwei Geschwisterchen bekommen. Aber ist die Familienplanung für Lauren und Arie damit abgeschlossen – oder wünschen sich die beiden vielleicht doch noch weitere Kinder?

"Das wars", betonte Arie jüngst im Podcast "The Ben and Ashley I Almost Famous Podcast". Der gebürtige Niederländer und seine Lauren haben also offenbar nicht vor, ihre fünfköpfige Familie in Zukunft zu erweitern – für ihr persönliches Glück sind weitere Kids aber auch gar nicht nötig. "Ich glaube, wir sind glücklich mit unserem Jungen und unseren beiden Mädchen", schwärmte der 40-Jährige nämlich von dem Familienleben.

Das ist aber nicht der einzige Grund dafür, dass Arie die Familienplanung nach drei Kindern abgehakt hat – sein Alter spielt nämlich ebenfalls eine große Rolle. "Ich bin schon 40, Leute", hob er hervor und erklärte genauer: "Ich kann keine Kinder mehr bekommen, wenn ich so alt bin. Ich will ein aktiver Vater sein. Also denke ich, drei sind okay."

Instagram / laurenluyendyk Arie Luyendyk, Jr. mit einem seiner Zwillinge

Instagram / ariejr Arie Luyendyk, Jr. und Lauren Burnham mit Töchterchen Alessi

Instagram / ariejr Arie Luyendyk im Mai 2020

