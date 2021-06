Hatten Meike Emonts und Marcus Muth sich zwischenzeitlich etwa wieder angenähert? Die Wege des einstigen Paares trennten sich einige Wochen nach Temptation Island – offensichtlich schafften die beiden es nach den Dreharbeiten nicht, die Probleme in ihrer Beziehung in den Griff zu bekommen. In der Wiedersehensshow kam es sogar zu einer lautstarken Auseinandersetzung – davor hielten der Muskelmann und die Brünette allerdings kurzzeitig Händchen. Meike erklärt Promiflash nun, was es damit auf sich hatte!

Meike erzählt im Interview mit Promiflash, wie es zu dem Körperkontakt gekommen ist: "Ich hatte ein bisschen einen im Tee und dann sitzt man da so nebeneinander – dann hat man sich so ein bisschen zueinander hingezogen gefühlt und wir haben uns an der Hand genommen." Allerdings habe die 30-Jährige bis heute nicht verstanden, wieso. Als die Influencerin dann aber die Bilder der Sendung gesehen habe, habe der kurze Moment der Vertrautheit ein jähes Ende gefunden – daraufhin platzte Meike der Kragen. "Die Wut kam wieder in mir hoch. Er macht aus mir einen Menschen, der ich nicht sein will", klagt sie.

Eigentlich sei Meike nämlich ein positiver und freundlicher Mensch – Marcus bringe aber ihre böse Seite zum Vorschein. "Das schafft auch nur er. Es wird auf jeden Fall kein Liebes-Comeback geben", macht die Kölnerin deshalb mehr als deutlich.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Meike Emonts und Marcus Muth bei der "Temptation Island"-Wiedersehensshow

Anzeige

TVNOW Das große "Temptation Island"-Wiedersehen

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Meike und Marcus, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de