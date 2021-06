Sarah Ferguson (61) ist offenbar total stolz auf ihren kleinen Enkel! Ihre Tochter Prinzessin Eugenie (31) brachte Anfang des Jahres ihr erstes Kind zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (35) erfreut sie sich seither an Söhnchen August. Doch auch dessen Großmutter Sarah scheint total entzückt von dem niedlichen Familienzuwachs zu sein. Mit einem Clip auf Social Media verdeutlichte sie nun ihre große Freude!

In einem aktuellen YouTube-Video liest die Duchess of York aus dem Werk "If Grandma Were Here" von Amber L. Bradbury vor. Da es in dem Kinderbuch um schöne Momente und Erinnerungen geht, fügte sie hinzu: "Ich bin total glücklich, Oma zu sein. [...] Und weil ich erst kürzlich Großmutter geworden bin, will ich August ganz viele gemeinsame Erinnerungen schenken", erklärte sie enthusiastisch. Dafür zog sie sich sogar eine graue Perücke über den Kopf.

Auch ihre älteste Tochter Prinzessin Beatrice (32) erwartet derzeit ihren ersten Nachwuchs. Schon im Herbst dieses Jahres soll ihr Baby das Licht der Welt erblicken. Und Sarah wird dann sicherlich auch Beatrices Nachkommen etwas vorlesen.

Sarah Ferguson im Februar 2021

Sarah Ferguson und ihre Tochter Prinzessin Eugenie

Sarah Ferguson

