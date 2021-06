Da ging es ordentlich zur Sache! Für Wales und die Türkei stand schon in der zweiten Partie der Fußball-EM einiges auf dem Spiel: Denn keine der beiden Mannschaften konnten beim Auftakt einen Sieg einfahren. Um das Achtelfinale noch erreichen zu können, war also Einsatz gefordert – was den einen oder anderen vielleicht etwas zu übermütig werden ließ. Denn nach einem Zweikampf floss plötzlich Blut!

Diese EM hat schon einige ruppige Aufeinandertreffen erlebt. Diesmal erwischte es Kieffer Moore: Der Waliser Stürmer ging Mitte der zweiten Halbzeit in ein direktes Duell mit dem türkischen Verteidiger Çağlar Söyüncü. Dabei erwischte ihn der ehemalige Kicker vom SC Freiburg unglücklich mit dem Schuh im Gesicht und verletzte ihn. Kieffer blieb mit blutender Nase auf dem Rasen liegen. Der Spieler von Cardiff City konnte die Partie dann aber fortsetzen.

Am Ende lohnte sich der Körpereinsatz aber für den walisischen Angreifer: Sein Team besiegte die Türken mit 2:0! Mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen haben sich die Briten nun sehr gute Chancen auf das Weiterkommen erarbeitet.

Getty Images Kieffer Moore mit seinem Gegenspieler Çağlar Söyüncü

Getty Images Die Waliser Spieler beim Sieg über die Türkei

