Mats Hummels (32) blickt nur nach vorne! Millionen von Fußballfans hatten auf den Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM hingefiebert. Gegen Weltmeister Frankreich konnte sich das Team von Joachim Löw (61) am Dienstagabend aber leider nicht durchsetzen: Es unterlag der Équipe Tricolore 0:1. Das Siegtor fiel aber nicht durch Mbappé (22), Benzema (33) und Co., sondern durch ein Eigentor vom deutschen Innenverteidiger Mats Hummels. Jetzt hat sich der Kicker selbst zu dem unglücklichen Torschuss geäußert.

"Die Niederlage schmerzt uns sehr und mich besonders, weil mein Eigentor das Spiel am Ende entschieden hat", schrieb der 32-Jährige noch in der Nacht auf seinem Instagram-Profil. Zu einem Bild der Startelf betonte er allerdings, dass die Mannschaft noch nicht bereit sei, den EM-Traum aufzugeben. "Dass wir spielerisch noch Luft nach oben haben, wissen wir natürlich auch. Aber man hat gesehen, dass wir uns zerreißen wollen bei diesem Turnier", betont er. Die lieben Nachrichten seiner Fans muntern den BVB-Star besonders auf – sodass er umso leichter positiv nach vorne blicken kann. "Auf drei Punkte am Samstag im nächsten Kracher", verkündete er im Hinblick aufs nächste Spiel.

Auch sein Kollege Thomas Müller (31) meldete sich auf Social Media zu Wort und gestand Fehler ein: "Um ehrlich zu sein, wir haben viel investiert. In der Offensive war es nicht genug." Für ihn steht aber ebenfalls fest: Es sei noch nichts verloren. "Wir halten weiter zusammen als Team und werden gegen Portugal zurückschlagen."

Getty Images Mats Hummels, Manuel Neuer und Kylian Mbappé beim EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich

Getty Images Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft

Getty Images Thomas Müller bei EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich

