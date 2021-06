Rührende Worte von James Van der Beek (44)! Dass der Schauspieler ein absoluter Vollblut-Papa ist, ist schon längst nichts Neues mehr. Mit seinen fünf Kindern präsentiert er sich regelmäßig stolz im Netz. James und seine Frau Kimberly mussten in den vergangenen Jahren aber auch einige schwere Rückschläge verkraften: Kimberly erlitt mehrere Fehlgeburten. Umso mehr Kraft scheinen James seine fünf Kinder zu schenken. Zum Geburtstag widmete er seiner Jüngsten deshalb jetzt einen emotionalen Post.

"Ich dachte, mit Kind Nummer vier hätten wir unser selbstbewusstestes Kind. Da habe ich falsch gedacht", schrieb der 44-Jährige auf Instagram zu einigen niedlichen Bildern seiner Tochter Gwendolyn. Das Nesthäkchen wurde am Dienstag drei Jahre alt und hält seine Eltern offenbar ganz schön auf Trab. Mit ihrem selbstbewussten Wesen wickelt Gwendolyn ihren Papa immer wieder um ihren Finger. "Dein Lachen bringt meine Seele zum Lächeln und wenn du mich mit dieser süßen, fürsorglichen, liebevollen Art anstrahlst... das heilt mich auf eine Art, von der ich nicht einmal wusste, dass sie Heilung braucht", heißt es in dem Post weiter.

Doch James teilt nicht nur die schönen Momente seines Lebens mit seinen Followern. Auch über den Verlust seiner ungeborenen Kinder hatte der "Dawson's Creek"-Star bereits mehrmals gesprochen. "Die Seele, die wir so freudig in unserer Welt begrüßen wollten, sollte uns nie physisch treffen", hatte er seinen Schmerz beispielsweise in einem früheren Post beschrieben.

Anzeige

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van der Beek mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / vanderjames James Van der Beeks Tochter Gwendolyn

Anzeige

Instagram / vanderjames James Van der Beek und seine Tochter Gwendolyn

Anzeige

Was sagt ihr zu James' Post? Total süß! Ein bisschen kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de