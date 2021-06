Das lange Warten hat für die Bachelorette-Fans bald ein Ende! Seit wenigen Wochen steht fest: Ex-Der Bachelor-Kandidatin und frischgebackener Single Maxime Herbord (26) wird als nächste TV-Junggesellin Rosen verteilen. Welche Singlemänner versuchen, das Herz der schönen Influencerin zu gewinnen, ist noch nicht klar. Wann die TV-Liebessuche losgeht, steht inzwischen aber fest – und die Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden.

Diese News wurde nun auf dem offiziellen Instagram-Account der Kuppelshow bekannt gegeben. Zu einem Video, in dem sich Maxime mit einem Strauß Rosen offenbar schon auf ihren neuen Job vorbereitet, heißt es: "Die neue Bachelorette-Staffel startet schon ganz bald – nämlich am 14. Juli." In schon knapp einem Monat ist also wieder Dauerflirten angesagt. Wem das noch zu lange dauert, der kann die erste Folge sogar bereits eine Woche vorher auf TVNow schauen.

Wie ihre perfekte Beziehung aussieht, das weiß Maxime schon ganz genau: "Kreativität und das Warmherzige machen mich aus, und das würde ich auch gerne mit in die Beziehung nehmen, dass man halt auch mal zusammen etwas Kreatives macht", erklärte sie im RTL-Interview.

Maxime Herbord, die Bachelorette 2021

Maxime Herbord als neue Bachelorette 2021

Maxime Herbord auf den Malediven

