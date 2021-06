Sie dinieren in trauter Dreisamkeit: Cathy Hummels (33) freut sich auf das Abendessen mit ihrem Sohn Ludwig (3). Während Papa Mats (32) zur Vorbereitung auf das zweite Spiel der Fußball-EM bei der Nationalmannschaft weilt, spazierte die Influencerin mit dem gemeinsamen Sohnemann durch den Wald. Dabei gabelte der sogar einen Spielgefährten auf: Denn Ludwig nahm kurzerhand einen Stock mit und lud ihn zum Essen ein!

In ihrer Instagram-Story erklärte Cathy ihren Fans den ungewöhnlichen Besuch: "Der Ludwig hat immer gerne Freunde da und Gesellschaft und heute sind wir ja zu zweit und da hab ich zu ihm gesagt: 'Lass uns doch ein paar Stöcke einladen!'" Bei der Tour durch den Wald seien sie dann "Lollo" begegnet, der einen Platz am Tisch bekam. In einem weiteren Clip war zu sehen, wie der Kamerad zugegebenermaßen etwas hölzern vor einem bunten Kinderteller saß.

"Lollo der Stock isst mit, der Ludwig bereitet ihm gerade Essen zu, und dann lassen wir es uns hier lecker schmecken", säuselte Cathy, während sie mit einem Schwenk über die gedeckte Tafel verschiedene Salate zeigte. Ob der ehemalige Waldbewohner zum Dauergast wird, wird die Zukunft zeigen.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels an Silvester 2019

Instagram / cathyhummels Der Stock Lollo am Esstisch der Hummels

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im August 2020

