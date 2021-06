Cathy (33) und Mats Hummels (32) sind seit über drei Jahren stolze Eltern des kleinen Ludwig (3). Letzterer muss allerdings öfter mal auf die Anwesenheit seines Vaters verzichten, da Mats als Fußballer viel unterwegs ist – vor allem jetzt, wo die EM begonnen hat. Das weiß Ludi aber auch ganz genau: Mama Cathy hat ihrem Sohn schon früh erklärt, dass Papa wegen seiner Fußballkarriere nicht so oft zu Hause ist.

Via Instagram teilt die 33-Jährige ein Bild von sich und ihrem Sohn. In ihrer Bildunterschrift erklärt sie, dass der Dreijährige genau Bescheid weiß, wo sein Papa die nächsten Wochen ist – nämlich bei der Europameisterschaft. "Heute gehts los und jemand namens Ludwig ist sehr glücklich und stolz. Mir ist wichtig, dass er versteht, warum Papi so lange weg ist und nichts anderes “Falsches” denkt", betont sie. Beide unterstützen Mats und die Mannschaft zu 100 Prozent.

Dass die beiden schon jetzt im Fußballfieber sind, bewiesen sie bereits vor wenigen Tagen. Bei einem Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft saßen auch Cathy und Ludi gespannt vor dem Fernseher. "Wir drücken gleich ganz fest die Daumen. Nummer fünf ist zurück. Wir unterstützen dich und schauen dir zu. Und Ludwig ruft: 'Deutschland und Papa vor, noch ein Tor'", schrieb die Moderatorin im Netz.

