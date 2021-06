Chloe Ferry (25) packt bald die Umzugskartons! Durch Shows wie Geordie Shore und Celebrity Big Brother wurde die Britin einer breiten Masse bekannt und dürfte sich inzwischen keine großen Sorgen mehr um ihre Finanzen machen müssen: Tatsächlich bekam sie jetzt sogar eine Hypothek zugesichert, um sich eine Luxusvilla zu kaufen. Im vergangenen Februar hatte sie bereits ihr derzeitiges Haus zum Verkauf angeboten – nun ging es endlich an den Mann!

Die guten Neuigkeiten teilt die Brünette jetzt selbst auf ihrem Instagram-Account. In einem eleganten schwarzen Kleid posiert sie mit breitem Grinsen vor ihrem alten Haus, das sie erst vor einem Jahr bezogen hatte – in dem Vorgarten ist ein Schild mit dem Wort "Verkauft" zu sehen. "Ich kann nicht glauben, dass mein Haus gekauft wurde. Es fühl sich noch gar nicht real an. Auf zu einem neuen Kapitel!", kommentiert sie den Schnappschuss.

Viele von Chloes Fans freuen sich für sie und drücken das auch in der Kommentarspalte aus: "Herzlichen Glückwunsch meine Liebe. Ich freue mich so für dich!", äußert sich beispielsweise ein Fan zu dem Netzbeitrag.

Instagram / chloegshore1 UK-Star Chloe Ferry

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-TV-Sternchen

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im Juni 2021

