Kendall Jenner (25) und ihr Freund Devin Booker (24) sind wahrlich im siebten Himmel! Die Reality-Darstellerin und der Basketballer halten ihre Beziehung für gewöhnlich sehr privat. Nur selten bekommen Fans ein paar Schnappschüsse der beiden zu sehen. Doch am Wochenende gab es davon gleich mehrere: Kendall teilte wohl anlässlich ihres ersten Jahrestages zwei süße Kuschelfotos von sich und ihrem Schatz.

In ihren Instagram-Storys zeigten sich Kendall und Devin ganz verliebt. Das Topmodel teilte beispielsweise ein Foto, auf dem die beiden eng umschlungen in einem Privat-Flugzeug saßen und sehr innig kuschelten. Auf einem anderen Bild, das die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin postete, saß das Paar ebenfalls verkuschelt auf einer Kücheninsel. Die beiden scheinen wortwörtlich aneinanderzuhängen.

Auch Devin teilte ein paar Bilder von einem Ausflug mit seiner Liebsten in seiner Story. Dabei beschriftete er ein Foto mit der Zahl 365, ein anderes mit der Nummer 52 und ein letztes schließlich mit der Zahl 1. Damit deutete er vermutlich ihr einjähriges Jubiläum, also 365 Tage, 52 Wochen und ein Jahr zusammen an. Wie es aktuell aussieht, werden da wohl noch einige Jahre hinzukommen.

Anzeige

Instagram / kendalljenner Model Kendall Jenner und ihr Freund Devin Booker, 2021

Anzeige

MEGA Kendall Jenner und ihr Freund Devin Booker, 2021

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de