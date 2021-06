Pietro Lombardi lässt seinen Sohn Alessio (6) hochleben! Gerade erst feierte der "Phänomenal"-Interpret selbst Geburtstag: Am 9. Juni wurde er 29 Jahre alt und durfte sich zu dem Anlass unter anderem über Gratulationen von Jana Ina Zarrella (44), Oana Nechiti (33) und vielen weiteren Promi-Kollegen freuen. Nur wenige Tage später gibt es nun erneut Anlass zum Feiern: Alessio wird heute sechs Jahre alt!

Zum Ehrentag seines Sohnes widmet Pietro ihm jetzt einen rührenden Instagram-Post. Zu einem Foto, auf dem er Alessio auf dem Arm trägt, schreibt er: "Meine kleine Maschine feiert heute seinen sechsten Geburtstag. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, ich erinner mich noch an deine Geburt, als wär es gestern gewesen." In seinem Netzbeitrag lässt der Sänger keinen Zweifel daran, wie sehr sein Kind sein Leben bereichert: "Du machst mich jeden Tag aufs Neue zum stolzesten und glücklichsten Papa, den es gibt. Morgen wird Party gemach!"

Natürlich freut sich nicht nur Pietro über Alessios Geburtstag, sondern auch dessen Mama Sarah Engels (28). In einer Instagram-Story erklärt sie, wieso der Geburtstag ihres Jungen erst am Sonntag gefeiert wird: "Heute heiratet mein kleiner Bruder und ich bin Trauzeugin bei meiner Schwägerin. Der Kindergeburtstag wird also morgen gefeiert."

Instagram / pietrolombardi Alessio und Pietro Lombardi

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi

Instagram / pietrolombardi, sarellax3 Collage: Pietro, Sarah und Alessio Lombardi

