Was haben die DSDS-Fans damals mit Pietro Lombardi (29) mitgefiebert! Der "Call My Name"-Interpret gewann vor über zehn Jahren die achte Staffel der beliebten Gesangsshow. Sein Spruch "seit zwölf Stunden mit dem Ständer hier", der bei der Jury damals für große Lacher sorgte, ist noch heute vielen in Erinnerung geblieben. Der junge schüchterne Mann von damals feiert heute seinen 29. Geburtstag! Im Netz blickt Pietro auf die Anfänge seiner Karriere zurück.

Auf Instagram teilt der Sänger ein Bild, auf dem er mit Luftballons posiert, die die Zahl 29 darstellen. Dazu widmet er emotionale Worte an seine Fangemeinde: "Ein ganz normaler Junge, der plötzlich Superstar wird...", beginnt er die Zeilen und fährt fort: "Ich war [...] unsicher und voller Selbstzweifel. Jeder hat mich belächelt und mir gesagt, dass nichts aus mir wird. Ich war ja auch nur ein Hauptschüler." Mit der Zeit habe er gelernt, sich zu akzeptieren und anzunehmen, selbst wenn er nicht perfekt sei. "Nicht alle mögen mich, aber ich versuche jeden Tag meinen Mitmenschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern", erklärt er.

Sein einziger Wunsch sei es, seine Fans auch noch in den kommenden Jahren zum Lächeln zu bringen. Abschließend bedankt er sich bei seinen Unterstützern und seiner Familie dafür, dass sie ihn seit vielen Jahren begleiten. Der "alte Mann", wie er selbst scherzt, kündigt für den kommenden Tag noch eine große Überraschung für seine Fans an.

