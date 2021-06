Fußballstar Lukas Podolski (36) liebt seine Familie über alles! Zusammen mit seiner Frau Monika hat der Profisportler zwei Kinder – die vierjährige Maya und den dreizehnjährigen Louis. Die kleine Familie lebt zusammen in der Türkei, wo Poldi für den Verein Antalyaspor die Bälle kickt. Aber zwischendurch macht er natürlich auch mal eine Auszeit: Lukas teilte jetzt ein niedliches Bild mit seiner Tochter.

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte der 36-Jährige den Schnappschuss, den er mit "Daddy-Daughter-Time" – zu Deutsch: "Papa-Tochter-Zeit" – betitelte. Mit den Hashtags #prinzessin #genießen und #papasmädchen sowie einigen süßen Emojis vervollständigte er den liebevollen Beitrag. Offenbar hat die kleine Maya ihren Papa ganz für sich und freut sich schon auf eine Runde Planschen mit dem Schwimmreifen, den Papa Poldi unter dem Arm trägt.

Lukas' Fans sind angesichts des süßen Fotos total aus dem Häuschen. Neben zahlreichen Herzchen-Emojis merkten einige Nutzer an, wie groß Maya schon geworden ist und wie lang ihre Haare schon sind. Ein paar Fans erwähnten allerdings auch, wie sehr sie Poldi vermissen würden und dass er zurück nach Deutschland kommen soll. Dieser Wunsch könnte vielleicht schon bald in Erfüllung gehen, falls der einstige Nationalspieler bald in der Jury von Das Supertalent sitzt.

Instagram / poldi_official Lukas Podolski mit seiner Tochter Maya und seinem Sohn Louis im Juni 2020

Instagram / poldi_official Lukas Podolski mit seinen Kindern Louis und Maya im Jahr 2020

Instagram / poldi_official Monika und Lukas Podolski in Antalya, 2020

