Neu-Mama Emmy Rossum (34) sieht schon wieder total schlank aus! Die Schauspielerin überraschte ihre Fans vor etwa drei Wochen sehr: Sie verkündete, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden sei. Die Öffentlichkeit hatte vorher nicht einmal gewusst, dass Emmy überhaupt schwanger gewesen war. Nun wurde sie kurz nach der Verkündung dieser frohen Neuigkeit gesichtet – und verblüffte mit ihrer fitten Figur.

Die Shameless-Darstellerin wurde nur drei Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes kürzlich im bekannten Central Park in New York City gesehen. Auf Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, war sie in einer kurzen Hose und einem T-Shirt abgebildet – von After-Baby-Pfunden war dabei keine Spur! Hätte sie nicht erst öffentlich gemacht, dass sie gerade ein Baby ausgetragen hat, hätten Fans ihr das vermutlich nicht ansehen können.

Das Baby selbst war auf den Bildern allerdings nicht zu sehen – vermutlich blieb es bei Emmys Mann Sam Esmail, mit dem die Schauspielerin seit 2017 verheiratet ist. So genoss die frischgebackene Mama einen kleinen Spaziergang ohne ihr Töchterchen – dafür aber mit ihren Freunden. Eine kurze Baby-Auszeit zwischendrin war wohl auch mal ganz entspannend.

Getty Images Emmy Rossum, Schauspielerin

Getty Images Emmy Rossum und ihr Mann Sam Esmail

Getty Images Emmy Rossum, Schauspielerin

