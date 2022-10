Netz-Hate gegen Hilary Swank: Emmy Rossum verteidigt sie!

Emmy Rossum (36) stellt sich hinter ihre Freundin! Schauspielerin Hilary Swank (48) offenbarte erst am Mittwoch ein süßes Geheimnis: Sie wird Mama von Zwillingen. In einem kurzen Clip zeigte sie im Netz nun auch stolz ihren Babybauch. Da die 48-Jährige zum ersten Mal Mutter wird, ist die Freude entsprechend groß. Doch nicht jeder gratulierte ihr: Einige Follower kritisierten ihre späte Schwangerschaft. Hilarys Freundin Emmy machte den Hatern jetzt eine klare Ansage!

Als Hilary ihre Babykugel auf Instagram präsentierte, häuften sich in den Kommentaren die Gratulationen. Aber dazwischen fanden sich auch ein paar Follower, die die werdende Mama aufgrund ihres Alters angriffen. "Bist du nicht schon fast 50? Du wirst in den 70ern sein, wenn sie die Schule abschließen", wetterte ein User. Emmy, die 2014 mit Hilary im Film "You're Not You" zu sehen war, nahm ihre Freundin sofort in Schutz. "Verpiss dich doch!", schrieb sie sinngemäß und machte damit ihren Standpunkt klar.

Hilarys Fans feiern Emmy für ihre deutlichen Worte und lassen ihr ebenfalls Unterstützung zukommen. "Warum musst du andere so hassen? Konzentriere dich doch lieber darauf, ein besserer Mensch zu sein", schoss ein Follower gegen den Hater. "Frauen können Kinder aus verschiedenen Gründen und zu jedem Zeitpunkt bekommen", erklärte ein anderer.

