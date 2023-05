Nach geheimer Schwangerschaft: Emmy Rossum zeigt ihr Baby!

Emmy Rossum (36) zeigt ihren kleinen Wonneproppen! Die Schauspielerin hatte ihren Liebsten Sam Esmail 2013 am Set des Filmes Comet kennengelernt. Vier Jahre später traten die Turteltauben vor den Traualtar und machten ihre Liebe damit offiziell. 2021 krönten sie ihr Glück mit einer Tochter. Vergangenen Monat sorgte die Shameless-Darstellerin für eine große Überraschung: Sie war offenbar wieder schwanger und verkündete die Geburt ihres Sohnes. Nun präsentiert Emmy den Kleinen!

In ihrer Instagram-Story teilt die 36-Jährige ein süßes Foto von sich und ihrem Sohnemann. Auf dem Schnappschuss hält Emmy ihren kleinen Schatz im Arm, während sie ihn mit einer Flasche Milch füttert. Die Schauspielerin zeigt dabei ihre natürliche Schönheit, indem sie ihr Gesicht ohne Make-up und ihr Haar mit natürlichen Wellen trägt. Dabei schaut sie ihr Baby ganz verliebt an.

Anfang April schrieb die New Yorkerin, wie aus dem Nichts im Netz: "An einem nebligen Mittwochmorgen wurde unser Sohn geboren." Dazu teilte sie das Geburtskärtchen ihres Sohnes, der am 5. April das Licht der Welt erblickt hatte. Außerdem zeigte die Brünette ihren Schwangerschaftsbauch, den sie die ganzen Monate über vor der Öffentlichkeit versteckt gehalten hatte.

Getty Images Emmy Rossum und ihr Mann Sam Esmail

Getty Images Emmy Rossum und ihr Mann Sam Esmail im Oktober 2019 in New York City

Instagram / emmy Emmy Rossum in der Schwangerschaft

