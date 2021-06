Möchte Collien Ulmen-Fernandes (39) noch einmal Mutter werden? Seit fast zehn Jahren ist die ehemalige Viva-Moderatorin mit dem Schauspieler Christian Ulmen (45) verheiratet. 2012 konnten sie ihr Liebesglück mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs krönen – ihre kleine Tochter wurde geboren. Sie ist seitdem allerdings Collien und Christians einziges Kind geblieben. Doch kann sie sich bald vielleicht auf ein Geschwisterchen freuen – oder haben ihre Eltern das Thema Familienplanung bereits abgehakt?

In Doreen Steinerts (34) Podcast "Natürlich Kohlensäure" erzählte Collien, dass sie sich definitiv keine weiteren Kinder wünsche. "Weil ich finde, dass unsere Tochter jetzt in einem perfekten Alter ist. Sie ist jetzt neun. Ich finde auch so mit dem, was wir beruflich machen. Mit dem vielen Reisen ist es, glaube ich, so genau richtig", begründete die 39-Jährige ihre Entscheidung. So könne sie ihre Tochter entweder zu Dreharbeiten mitnehmen oder mit ihr telefonieren, wenn sie weg ist. Mit einem Neugeborenen sei das dagegen nicht so einfach.

Doch wie ist die Traumschiff-Darstellerin eigentlich so als Mutter? "Ich würde sagen, ich bin konsequent", verriet Collien. Sie sei also nicht streng – aber wenn sie etwas sage, bleibe sie auch dabei: "Ich finde es schon wichtig, dass man Regeln einigermaßen konsequent durchsetzt."

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, Januar 2011

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes im November 2019 in Baden-Baden

ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes als Schiffsärztin

