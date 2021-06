Robert Beitsch (29) verkündete vor wenigen Wochen sein Aus bei der Tanzshow Let's Dance und machte damit viele Fans traurig. Über die Gründe sprach der Profitänzer im TV nicht – dafür aber nun mit Promiflash. Tatsächlich kehrt der Sportler der Sendung aufgrund mehrerer Aspekte den Rücken: Es gab Kritik an seinen Choreografien, er konnte seinen Tanzstil nicht so ausleben, wie er es gerne getan hätte und außerdem steigt er in Zukunft in das Familienunternehmen seiner Eltern ein, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Auch bei der "Let's Dance"-Tour wird Robert wider zuerst gegenteiliger Verkündung von RTL nicht dabei sein.

