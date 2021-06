Raf Camora (37) geht sein musikalisches Talent offenbar leicht von der Hand! 2016 brachte der Rapper in Zusammenarbeit mit den beiden Mitgliedern der 187 Strassenbande, Bonez MC (35) und Maxwell (28), die Single "Ohne mein Team" auf den Markt. Der Hit platzierte sich stolze sechs Wochen lang in den deutschen Top-Ten-Charts. 2018 wurde der Ohrwurm in Deutschland sogar mit der Diamantenen Schallplatte ausgezeichnet. Jetzt verriet Raf: Der Track entstand, während er seine Nudeln kochte!

"Ich schnitt Zwiebeln, gab die Nudeln in einen Topf und schrieb nebenher den Text zu dem Song", schrieb Raphael Ragucci, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, in seiner selbst verfassten Biografie "Der Pakt". Klingt nach keinem großen Hexenwerk – der Part des Österreichers stand demnach innerhalb weniger Minuten. "Als die Spaghetti al dente waren, war der Text fertig", gab der 37-Jährige preis. Die anschließende Hook nahm Raf dann gemeinsam mit seinen beiden Kollegen im Studio auf.

"Wir freestylten irgendwas in der Hoffnung, einen Treffer zu landen", erinnerte sich Raf zurück. Dafür textete das Trio mit seiner Zeile "ein Yallan, zwei Yallan" sogar teilweise in einer Fantasiesprache, die gar nicht existiere: "Bis heute scheint das keinem aufgefallen zu sein!" Kurze Zeit später war die Single im Kasten. Für Raf immer noch unvorstellbar: "Während andere Crews wochenlang nach ihrem Hit suchten, hatten wir den Song, der unser Leben verändern sollte, in der letzten Sekunde aufgenommen und auf unser Album gepackt."

Instagram / bonez187erz Bonez MC und Raf Camora

Instagram / raf_camora Raf Camora, Musiker

Getty Images Bonez MC und Raf Camora bei der 1Live Krone 2017

