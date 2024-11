"Zu laut und zu schnell": RAF Camora verliert Führerschein

Teure und schnelle Autos sind wohl ein fester Bestandteil seines Rapper-Images. In solchen wird sich RAF Camora (40) in den nächsten Wochen aber wohl nur chauffieren lassen können – seine eigene Fahrerlaubnis ist nämlich erstmal für eine Weile weg. Seinen Humor hat er aber nicht verloren, was er mit einem Video auf TikTok unter Beweis stellt: "Wir waren zu laut und zu schnell, Hauptsache niemand verletzt. Der Text passt gut. Führerschein verloren letzte Woche", schreibt der Schweizer zu einem Clip, in dem sein Song "Blaues Licht" läuft. Wie viele Stundenkilometer er zu schnell unterwegs war, verrät RAF nicht.

Allem Anschein nach wurde der Musiker mit einer seiner Protzkarren von einem Blitzer erwischt. Die Art und Weise, wie er das seinen Fans verkündet, findet Anklang – viele reagieren mit humorvollen Kommentaren auf das Video. "Er hat zwei Ferraris, aber keinen Fahrausweis", witzelt ein Nutzer, während ein anderer scherzt: "Ein Auto fährt mit Diesel, nicht mit Führerschein". "RAF, hol dir die Blitzer-App. Die warnt dich immer, wenn ein Blitzer kommt", gibt ihm ein Fan noch einen gut gemeinten Tipp. Andere bieten ihm freundlich an, für ihn den Fahrer zu spielen.

Raphael Ragucci, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, tourt aktuell durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Für ihn ist es ein Bühnen-Comeback, nachdem er sich zuvor wegen gesundheitlicher Probleme für mehrere Monate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Die Zeit habe der "Ohne mein Team"-Interpret genutzt, um mal richtig runterzukommen. "Gefühlt habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als auf das Meer zu schauen. Ich habe einmal komplett den Reset-Knopf gedrückt", verriet er in einem Interview mit Men's Health.

Instagram / raf_camora RAF Camora im September 2024

Action Press / Franck,Patrick RAF Camora bei Rock am Ring 2019

