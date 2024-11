Rapper RAF Camora eröffnet eigenen Tattoo-Shop in Frankfurt

RAF Camora (40) eröffnet am Freitag, den 22. November, seinen ersten eigenen Tattoo- und Barber-Laden in Deutschland. Deutschrap-Fans aufgepasst: Zum Auftakt seines Shops in Frankfurt am Main wird der österreichische Rapper und Unternehmer sogar persönlich vor Ort sein – und auch Zeit für seine Fans haben. Das teilte der 40-Jährige seinen knapp zwei Millionen Followern diese Woche per Instagram mit: "Ich komme vorbei für Autogramme vor der Show."

Nach dem erfolgreichen Start ähnlicher Läden in Österreich setzt der Musiker nun auch in Deutschland auf sein bewährtes Konzept. Sein Unternehmergeist scheint ungebrochen, obwohl er bereits als einer der reichsten Rapper im deutschsprachigen Raum gilt und gerade erst mit seiner erfolgreichen Schmuckkollektion Corbo Coup für Furore sorgte. Diese habe laut Raptastisch in nur einer Stunde nach Markteinführung fast 70.000 Euro Umsatz erzielt. Das könnte auf wirkungsvolle Extras wie kostenlosen Schmuck pro Bestellung zurückzuführen sein.

RAF Camora, der mit bürgerlichem Namen Raphael Ragucci heißt, weiß, wie es geht: Er ist einer der meistgestreamten Künstler Deutschlands und Österreichs. 2022 allein habe ihm laut Raptastisch einen Gesamtumsatz von stolzen 30 Millionen Euro eingebracht. Mit cleveren Investitionen, wie dem frühzeitigen Kauf von Bitcoin, und seinen geschäftlichen Unternehmungen zählt er mittlerweile zu den reichsten Rappern der deutschsprachigen Musikszene. Trotz seines Erfolgs scheint RAF allerdings bodenständig und nahbar zu bleiben, was ihm eine treue Fangemeinde beschert hat.

Der Rapper, der in Zusammenarbeit mit Bonez MC (38) mit Singles wie "Palmen aus Plastik" und "Nie ohne mein Team" die Charts stürmte, zeigte schon in der Vergangenheit, dass er seinen Erfolg auch mit anderen teilen möchte. Bereits vor vier Jahren kündigte RAF in einer Instagram-Story an, eine beeindruckende Summe spenden zu wollen. "Ich werde 150.000 Euro für die Förderung Wiens in Sachen Musik, Kunst und Sport zur Verfügung stellen."

Anzeige Anzeige

Action Press / Starpix / picturedesk.com RAF Camora, Rapper

Anzeige Anzeige

Action Press / Starpix / picturedesk.com RAF Camora im April 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Bonez MC und Raf Camora, 1Live Krone 2017

Anzeige Anzeige