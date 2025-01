Diese Mega-Summe zahlt Raf Camora jährlich für seine Autos

Der erfolgreiche Wiener Rapper und Produzent Raf Camora (40) ist bekannt für seinen extravaganten Lebensstil – insbesondere für seine Leidenschaft für Luxusautos. Unter seiner Wohnung in Wien stehen hochkarätige Fahrzeuge wie ein Audi RS Q8, ein Ferrari 488, ein Maserati GTS und ein McLaren. Kürzlich hat er seine Sammlung um einen Ferrari F8 Spider erweitert. Doch laut Raptastisch ist seine Autosammlung nicht nur auf Wien beschränkt: Auch an anderen Orten stünden diverse Fahrzeuge, darunter eine Mercedes AMG G-Klasse und zwei Jaguars. Zusätzlich sei auch seine Familie bestens versorgt: Seine Schwester fahre einen Mercedes CLA und einen Audi A7, während seine Mutter einen Porsche Cayenne Hybrid besitze.

Der Wert von Rafs beträchtlichem Fuhrpark wird auf rund 1,6 Millionen Euro geschätzt, wobei Sonderausstattungen und individuelle Anpassungen noch nicht mitgerechnet sind. Doch nicht nur die Anschaffung der Luxuskarossen ist kostspielig – auch die laufenden Unterhaltskosten seiner Flotte sind enorm. Laut Raptastisch würden besonders die Ferraris und der McLaren mit jährlichen Ausgaben von bis zu 40.000 Euro zu Buche schlagen. Alleine die monatlichen Fixkosten für die gesamten Fahrzeuge beliefen sich auf rund 14.000 Euro, was im Jahr etwa 170.000 Euro ergibt.

Privat zeigt sich der Musiker, dessen bürgerlicher Name Raphael Ragucci lautet, oft als Familienmensch: So teilt er den Erfolg seiner Karriere großzügig mit seinen Liebsten und beschenkte etwa seine Schwester und Mutter mit Fahrzeugen. Raf, der in den letzten Jahren mit Songs wie "Primo" oder "Diamant" Erfolge feierte, betont häufig, dass er eigentlich keinen Wert auf Luxus lege. Doch seine beeindruckende Autosammlung zeigt klar, dass es ihm wichtig ist, seinen Erfolg sichtbar zu machen – vielleicht auch, um sich selbst an seinen erfolgreichen Weg nach ganz oben zu erinnern.

Instagram / raf_camora RAF Camora, Rapper

Action Press / Franck,Patrick RAF Camora bei Rock am Ring 2019

