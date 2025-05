Im Privatleben ist Rapper RAF Camora lieber ruhig unterwegs

Rap-Star RAF Camora (40), bürgerlich Raphael Ragucci, sorgt gerne für Wirbel auf der Bühne, doch privat geht es bei ihm deutlich entspannter zu. Während der Musiker in ausverkauften Arenen auftritt und Millionen mit Hits wie "Ohne mein Team" und den "Palmen aus Plastik"-Alben verdient, zieht er abseits des Rampenlichts die Ruhe vor. Zuletzt zeigte er sich auf der OMR-Digitalmesse in Hamburg und gab dort überraschend offen Einblick in sein Privatleben: "Ich bin kein Fast-Life-Typ. Bonez (39) mag bewegte, schnelle Bilder. Ich mag es, wenn es ruhiger ist", erklärte er vor dem Publikum und fügte hinzu: "Ich habe nicht das Gefühl, dass der Lauteste im Raum auch der ist, den man am meisten hört."

Auch wenn RAF Camora auf Social Media und als Unternehmer präsent ist, nimmt er sich immer wieder bewusst Auszeiten. Nach Release-Phasen oder Tourneen legt der Rapper gerne eine Social-Media-Pause ein und postet monatelang nichts, um digital abzuschalten und einem 'Show-Detox' nachzugehen. Die Schattenseiten des Ruhms hat er ebenfalls kennengelernt: Der gewaltige Druck, den der Erfolg der "Palmen aus Plastik"-Reihe mit Bonez MC ausgelöst hat, führte 2019 zu einem Rückzug vom Höhepunkt seiner Karriere. Ein Neustart folgte, doch Anfang 2024 machten ihm Tinnitus und ein Hörsturz erneut gesundheitlich zu schaffen. Die Notbremse zog der Musiker mit einer Auszeit in Dubai, wo er mehrere Monate ein "langweiliges, aber gesundes Leben" führte.

Privat zeigt sich RAF Camora von einer unerwartet bodenständigen Seite: Zu seinen Hobbys zählen unter anderem Kochen, Lesen und entspanntes Fernsehen – am liebsten die legendäre US-Krimiserie "Columbo". "Hab ich alle Folgen durch, fange ich wieder von vorn an", verriet der Musiker über sein ungewöhnliches TV-Ritual, das für ihn eine fast schon therapeutische Wirkung besitzt. Trotz seiner Bühnenpräsenz plagen ihn Lampenfieber und Nervosität vor großen Auftritten – eine Schwäche, die er offen zugibt. Statt sich vom digitalen Dauerrauschen treiben zu lassen, setzt der Rapper bewusst auf private Auszeiten, achtsamen Medienkonsum und persönliche Kontinuität. Dass er sich damit ganz bewusst für das ruhige Leben entscheidet, ist für viele seiner Fans eine große Überraschung.

Action Press / Starpix / picturedesk.com RAF Camora im April 2019

Action Press / Franck,Patrick RAF Camora bei Rock am Ring 2019

