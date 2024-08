So fühlt sich RAF Camora nach seiner gesundheitlichen Pause

Für etwa sechs Monate war Raphael Ragucci alias RAF Camora (40) wegen gesundheitlicher Probleme von der Bildfläche verschwunden. Nun gibt der Rapper gegenüber Men's Health sein offizielles Comeback bekannt. "Ich habe mich zunächst für circa drei Monate isoliert, hatte wenig bis gar keinen Kontakt zu Freunden und zur Familie", berichtet er von seiner Auszeit und fügt hinzu: "Gefühlt habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als auf das Meer zu schauen. Ich habe einmal komplett den Reset-Knopf gedrückt."

Anfangs habe RAF lediglich einen Tinnitus bemerkt. Auf diesen folgten jedoch mehrere starke Hörstürze. "Das war sehr beängstigend", gesteht der gebürtige Schweizer. Trotzdem habe er zunächst nicht daran gedacht, seine Karriere zu pausieren. Letztendlich blieb ihm nichts anderes übrig, als einen harten Cut zu machen. Meditation, viel Ruhe und körperliche Betätigung halfen dem "Palmen aus Plastik"-Interpreten dabei, neue Kraft zu schöpfen. Jetzt ist er mit seiner neuen Single "Out Of The Dark" zurück im Geschäft – und der Name, der übersetzt "Raus aus der Dunkelheit" bedeutet, ist bei RAFs Comeback Programm: "Raus aus dem Dunkeln, zurück ins Licht. Ich blicke mit Stolz darauf zurück, dass ich da rausgekommen bin."

Aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkungen war der Rapper gezwungen, seine ursprünglich geplante Tour zu Beginn des Jahres abzusagen. Für seine Fans gibt es jedoch gute Neuigkeiten: Gegen Ende des Jahres möchte der Rapper die ausgefallenen Konzerte nachholen. "Das habe ich meinen Fans versprochen, das bin ich ihnen schuldig. Und ich freue mich auch darauf", erklärt er in dem Gespräch. Das soll allerdings auf Rat seiner Ärzte seine letzte Tour werden, um längerfristige Hörschäden zu vermeiden. Pläne hat der 40-Jährige trotzdem: "Anschließend möchte ich wieder verstärkt als Produzent tätig werden, junge Künstler entdecken und sie fördern."

ActionPress Raf Camora, Lollapalooza Berlin 2018

Getty Images RAF Camora, Rapper

