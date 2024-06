RAF Camora verkündet Comeback nach gesundheitlicher Auszeit!

Um RAF Camora (40) war es einige Monate still geworden, da er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Nun meldet sich der Rapper jedoch auf Instagram zurück. "Danke für die Geduld, danke für die Genesungswünsche, danke an alle, die an mich gedacht haben", schreibt der Musiker in seiner Story und fügt hinzu: "Fünf Monate lang komplett alles zu cutten, war das Beste, das ich für mich selbst und meine Musik tun konnte!" Jetzt wolle er wieder durchstarten und verkündet: "Ich fühle mich erneuert, ausgeglichen und sehr hungrig. [...] Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Studio zu gehen und bin bereit für das Licht!"

Zwar teasert der 40-Jährige sein Comeback an, von den sozialen Medien will er sich jedoch weiterhin fernhalten. Diese seien mit "zu viel Ablenkung" verbunden. In seinem Statement betont der gebürtige Schweizer zudem, dass ihm die Pause nicht leichtfiel. "Es war schwer für mich, eine körperliche Niederlage einzustecken, aber wahrscheinlich hatte das auch seinen tieferen Sinn", merkt RAF an und richtet sich an seine Fans mit den Worten: "Ich kann mich nicht oft genug für den Support bedanken. Auch während meiner Abwesenheit."

Dass sich seine harte Arbeit auszahlt, wurde besonders im vergangenen Jahr deutlich. Wie GfK Entertainment verkündete, hatte der "Ohne mein Team"-Interpret einen Rekord aufgestellt: RAF war der meistgestreamte deutschsprachige Künstler aller Zeiten. Seine Hits wurden zu besagtem Zeitpunkt über 4,5 Milliarden Mal abgespielt.

Anzeige Anzeige

Action Press / Franck,Patrick RAF Camora beii "Rock am Ring" 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images RAF Camora, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass RAF seine Pause beendet? Klasse! Ich freue mich total darüber. Na ja. Ich finde, dass er nichts überstürzen sollte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de