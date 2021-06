Louisa Jindaoui lässt ihre Fans an ihrer Schwangerschaft tatkräftig teilhaben! Seit wenigen Monaten ist es offiziell: Die YouTuberin und ihr Ehemann Nader Jindaoui (24) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die süße Neuigkeit teilte das Paar mit seiner Community sogar noch vor dem ersten Termin beim Arzt. Inzwischen befindet sich Louisa schon in der 23. Woche – und das Babybäuchlein wächst!

Bevor die Webstars schon bald zu dritt sind, genoss das Paar eine Auszeit an der See. Via Instagram schickten Nader und Louisa ihren Followern jetzt Urlaubsgrüße – dabei fiel ein Detail auf den Schnappschüssen besonders ins Auge: Der Bauch der Influencerin ist im Vergleich zu vor ein paar Tagen noch mal deutlich größer geworden. Das scheint auch der werdenden Mama aufgefallen zu sein: "Babygirl wächst so schnell!"

Nader und Louisa sind offenbar schon bestens auf ihr kleines Familienmitglied vorbereitet. Erst vor wenigen Tagen kaufte das Paar die ersten Anziehsachen für ihre erwartete Prinzessin. Während sich die Bald-Mama für rosafarbene Strampler entschied, landeten in Naders Tüte Shirts mit Aufdrucken von Super Mario, Simba und Co.

