Nader und Louisa Jindaoui heiraten spontan standesamtlich

Nader (28) und Louisa Jindaoui (25) haben eine Lösung für ihr L.A.-Problem gefunden. Die kleine Familie wandert aufgrund eines neuen Vertrags des Fußballers in die Vereinigten Staaten aus. Es gab nur eine kleine Komplikation: Da sich das Paar nicht vor dem Standesamt das Jawort gegeben hatte, war es Nader nicht erlaubt, seine Frau und seine Kinder mit in die USA zu nehmen. Nun sieht die Sache aber anders aus. "Wir sind standesamtlich verheiratet, wir können nach Amerika", erklärt der ehemalige Hertha-Spieler stolz in einem TikTok-Video.

Wie er weiter ausführt, ergab sich die Situation ganz plötzlich: Sie hatten eigentlich den Plan, ihre Dokumente vom Standesamt abzuholen, um dann in Dänemark zu heiraten – jedoch erklärten Nader und seine Liebste zunächst einem Wachmann und dann einer Mitarbeiterin ihr Problem. "Und dann meinte sie: 'Habt ihr Lust, das jetzt zu machen?' [...] Und dann waren wir auf einmal in einem Raum und dann haben wir standesamtlich geheiratet. Und unsere Trauzeugen waren Nidal und Imani", schildert der 28-Jährige begeistert.

Das Influencerpaar hatte erst gestern von ihrer Problematik im Netz berichtet. "Leute, wir haben ein kleines Problem. Ich habe gerade den Anruf vom Verein erhalten. Ich darf Louisa und die Kinder nicht nach Amerika mitnehmen, weil wir nicht standesamtlich verheiratet sind", erklärte Nader in einem Instagram-Beitrag, bevor er seine Follower um Unterstützung bat: "Ich weiß nicht, wer sowas klarmachen kann, aber kann uns einer einen Standesamttermin klarmachen? Wir brauchen den Termin, bevor wir zur Botschaft müssen."

Anzeige Anzeige

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui, YouTuber

Anzeige Anzeige

Anzeige