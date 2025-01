So groß ist Louisa Jindaouis Nesthäkchen Nidal inzwischen

Die Zeit rennt, wie auch Louisa Jindaoui (25) feststellen muss. Die Influencerin ist stolze Mutter ihrer beiden Kinder – Tochter Imani und Sohn Nidal. Ihr zweiter Nachwuchs erblickte im vergangenen Jahr das Licht der Welt und ist inzwischen auch gar nicht mehr so klein. Im Gegenteil! Nidal feiert schon bald seinen allerersten Geburtstag. In ihrer Instagram-Story teilt Louisa nun einen süßen Schnappschuss mit ihrem Sohn, der verschmitzt in die Kamera schaut und erklärt völlig verblüfft dazu: "Nidal ist einfach schon zehn Monate alt."

Im März des vergangenen Jahres begrüßten Louisa und ihr Mann Nader (28) Baby Nummer zwei. Zwei Jahre zuvor machte Tochter Imani sie erstmals zu stolzen Eltern. Im Netz dokumentiert die Bloggerin ihren Alltag mit ihren Sprösslingen. Dafür musste sie in der Vergangenheit jedoch bereits allerhand Kritik einstecken, die ihr sehr nah ging. "Das ist kein Spaß, man. Ihr macht Menschen damit kaputt. Kümmert euch um euer eigenes Leben", machte Nader den Hatern daraufhin Anfang 2024 eine klare Ansage.

Louisa und Nader gehen bereits seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. 2020 gaben sich der Fußballer und seine Liebste das Jawort. Standesamtlich besiegelten die beiden ihre Ehe bislang aber noch nicht – doch das soll sich schon bald ändern. "Wir sind nicht standesamtlich verheiratet – wir werden uns jetzt darum kümmern", kündigte Louisa dazu im vergangenen Sommer an. Vielleicht heiraten sie also 2025 standesamtlich.

Instagram / linlouuu Louisa Jindaoui und ihr Sohn Nidal im Januar 2025

Instagram / naderjindaoui Louisa und Nader Jindaoui, Influencer, mit ihren Kindern

