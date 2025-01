Nader Jindaoui wechselt von Hertha BSC zu L.A. Galaxy

Nader Jindaoui (28) und seine Frau Louisa Jindaoui (25) haben große Neuigkeiten: Die Familie zieht in die USA – genauer gesagt nach Los Angeles! Der Fußballer hat einen Vertrag bei L.A. Galaxy unterschrieben, einem der bekanntesten Vereine der Major League Soccer. In einem YouTube-Video teilten die beiden mit ihren Fans die freudige Nachricht. Für Nader geht damit der Traum weiter, professionell Fußball zu spielen, nachdem er in Deutschland zuletzt beim Hertha BSC aktiv war. In der kommenden Saison wird der ehemalige Hertha-Profi unter anderem mit der Bundesliga-Legende Marco Reus (35) auf dem Platz stehen. Louisa zeigte sich ebenfalls begeistert von dem neuen Lebensabschnitt – auch wenn sie zugab, dass ihr der Abschied aus Deutschland wegen der Familie nicht leichtfällt.

Die Vorbereitungen für den Wechsel liefen bereits seit mehreren Wochen. Nader wurde von L.A. Galaxy zu einem Probetraining eingeladen, um sich in den USA vorzustellen. Während der Zeit in Los Angeles dokumentierten die Jindaouis ihr Leben in der kalifornischen Metropole und gaben ihren Fans Einblicke in den aufregenden Prozess. Trotz der neuen beruflichen Möglichkeiten wurde in dem Video auch ein schweres Thema angeschnitten: Hassnachrichten und Morddrohungen, die das Paar in der Vergangenheit erreicht haben. "Die Hertha-Fans waren die einzigen Fans, die uns akzeptiert haben. Wir wollten hier für immer bleiben, Leute. In anderen Städten waren wir nicht willkommen. Wir haben uns einfach nicht getraut, wir hatten Angst. Bevor meine Familie in Gefahr kommt, höre ich lieber auf mit Fußball", erklärte der Influencer und Fußballprofi. Besonders emotional wurde es, als Louisa in Tränen ausbrach und betonte, wie belastend solche Nachrichten für das Familienleben sind.

Louisa und Nader sind mit ihrer stabilen Beziehung für viele Fans ein echtes Vorbild. Die beiden teilen auf ihren sozialen Kanälen nicht nur sportliche Updates, sondern geben auch private Einblicke in ihr Familienleben mit ihren zwei Kindern. Seit Jahren begeistern sie Millionen Follower mit ihrer authentischen und nahbaren Art. Jetzt beginnt für die junge Familie ein neues Abenteuer in Los Angeles, wo sie nicht nur das Leben in einer der aufregendsten Städte genießen, sondern auch sportlich und persönlich neue Kapitel schreiben werden. Das Paar betont immer wieder, wie wichtig ihm der Zusammenhalt ist – ein Wert, der sie auch in diese neue Lebensphase begleiten wird. Fans dürfen gespannt sein, was die Jindaouis aus L.A. mit der Welt teilen werden.

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui, Influencer und Sportler

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui, Influencer

