Gerade war Thomas Müller (31) noch so zuversichtlich – jetzt folgt für den Nationalspieler ein Dämpfer! Nur kurz nach dem umjubelten 4:2-Sieg gegen Portugal bei der Fußball-EM gab es nun eine schlechte Nachricht aus dem Lager der Nationalelf: Thomas Müller, der sich nach seinem DFB-Comeback zuletzt wieder sehr gut ins Team eingefügt hatte, fällt für das abschließende Gruppenspiel gegen Ungarn (Mittwoch, 21 Uhr) aus.

Wie Bild berichtete, hat sich der 31-Jährige eine Knieverletzung zugezogen. Offenbar verletzte sich Thomas in der Schlussphase des Matches gegen Portugal am vergangenen Samstag an der Kapsel und dem Innenband. Ob er in einem möglichen Achtelfinale zum Einsatz kommt, steht noch auf der Kippe. Bereits nachdem der Bayern-Spieler bei der DFB-Trainingseinheit aussetzen musste, waren die Spekulationen über einen Ausfall des Kickers laut geworden.

Dabei war Thomas Müller in einem Beitrag auf Instagram nach dem vergangenen EM-Spiel noch sehr hoffnungsvoll gewesen. Damals schrieb der 31-Jährige, dass er hoffe, der verdiente Sieg gegen Portugal gebe dem Team den nötigen Rückenwind für das weitere Turnier. "Es hat sich wieder mal gezeigt, dass man als funktionierendes Team viel erreichen kann", erklärte der Kicker in seinem Post.

Anzeige

Getty Images Thomas Müller und Mats Hummels

Anzeige

Getty Images Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft

Anzeige

Getty Images Thomas Müller bei EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de