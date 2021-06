Mats Hummels (32) hat wieder einen Grund zur Freude! Für den Profifußballer startete die Fußball-EM nicht besonders gut: Im ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich schoss er ein Eigentor, das am Ende zu einer Niederlage führte. Das ärgerte ihn zwar besonders, dennoch versuchte er optimistisch zu bleiben – mit Erfolg: Am Sonntag konnte sich sein Team im Spiel gegen den amtierenden Europameister Portugal mit einem 4:2 durchsetzen. Und darauf ist Mats ganz schön stolz!

Auf Instagram teilte der 32-Jährige nun zwei Bilder, die ihn mit seines Teamkollegen Robin Gosens und Joshua Kimmich (26) beim Jubeln zeigen. "Jetzt sind wir da", stellte Mats klar und ließ das Spiel noch einmal Revue passieren: "Was ein geiler Fußballabend mit der Stimmung und dem verdienten Sieg."

Mats' Frau Cathy (33) und ihr gemeinsamer Sohn Ludwig drückten ihm von der Stadiontribüne aus besonders die Daumen. Dafür hat die Influencerin sich und dem Dreijährigen sogar extra Trikots angefertigt. Auf dem einen stand "Papi vor" und auf dem anderen Ludwigs Name. "Er will das gleiche Outfit wie Papa tragen. Trikot, Shorts, Stutzen und Fußballschuhe", erklärte Cathy dazu in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Robin Gosens, Mats Hummels und Joshua Kimmich im Juni 2021 in München

Getty Images Mats Hummels im EM-Spiel gegen Portugal

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juni 2021

