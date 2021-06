Robin Gosens scheint die Frau fürs Leben gefunden zu haben! Nicht nur in Sachen sportliche Karriere könnte es für den Profifußballer aktuell kaum besser laufen – auch privat läuft es für den Kicker wie am Schnürchen: Seit rund acht Jahren gehen der Sportler und seine Partnerin Rabea nun schon gemeinsam durchs Leben. Jetzt hat das Paar offenbar auch schon den nächsten Schritt in seiner Beziehung gewagt: Robin und Rabea sind verlobt!

Bisher betitelte der Spieler des italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo die Frau an seiner Seite stets als seine Freundin. In einem Interview mit spox.com nach dem letzten Spiel fand Robin über die gelernte Physiotherapeutin dann aber überraschend andere Worte: "Meine Familie war im Stadion, das hat mich megagefreut und war sicher auch für sie etwas Besonderes. Ich habe nach dem Spiel erst mal nur kurz meiner Verlobten geantwortet." Sieht ganz so aus, als habe es in der Zwischenzeit einen Heiratsantrag gegeben.

Robin und seine Rabea sind ein Herz und eine Seele. Für ihren Liebsten ließ die Blondine sogar ihr komplettes Umfeld und ihre Heimat zurück und zog ebenfalls nach Bergamo. Diesen Schritt weiß der 26-Jährige sehr zu schätzen, wie er kürzlich gegenüber hr3 verriet: "Rabea verdanke ich alles. Ich ziehe alle Hüte vor ihr. Ich bin maximal unflexibel, deshalb muss sie alles das machen, was ich gerade möchte oder wo mein Weg hinführt. Sie hat viel für mich aufgegeben."

Anzeige

Instagram / rabeee_a Robin Gosens mit seiner Freundin Rabea

Anzeige

Instagram / robingosens Robin Gosens und seine Partnerin Rabea

Anzeige

Instagram / robingosens Robin Gosens mit seiner Partnerin Rabea und ihrem Hund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de