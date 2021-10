Robin Gosens (27) gibt einen seltenen Einblick in seinen privaten Alltag. Am Rande eines EM-Spiels hatte der Fußballer im Sommer verraten, dass er und seine Partnerin Rabea demnächst den Schritt vor den Altar wagen wollen. Noch vor der Hochzeit gab der Atalanta-Bergamo-Spieler dann auch bekannt, dass das Paar Nachwuchs erwartet. Das Kind ist mittlerweile schon auf der Welt und die Fans warteten sehnsüchtig auf erste Bilder aus Robins Leben als frischgebackenem Vater. Jetzt teilte der Kicker tatsächlich eine Aufnahme samt Kinderwagen.

In seiner Instagram-Story postete Robin ein Foto, das ihn, seine Verlobte, Hund Malou und das neueste Familienmitglied bei einem gemeinsamen Spaziergang zeigt. Das Paar ist von hinten zu sehen, wie es gemütlich mit dem Vierbeiner und dem Sprössling im Kinderwagen durch einen Park spaziert. Der 27-Jährige kommentierte den Schnappschuss nicht weiter, sondern markierte lediglich seine Liebste und fügte ein rotes Herzchen-Emoji hinzu.

Damit hält sich der Sportler aber auch weiterhin bedeckt, was Infos zu seinem Kind angeht. Bisher hat er weitere Details rund um seinen Nachwuchs nämlich streng geheim gehalten. Zu einem Foto der kleinen Hände des Babys schrieb Robin zuletzt lediglich "Benvenuto", also das Wort "Willkommen" auf Italienisch. Ob sich der Nationalspieler über eine Tochter oder einen Sohn freuen durfte, ist also nicht bekannt.

Instagram / robingosens

Instagram / robingosens

Instagram / rabeee_a

