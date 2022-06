Nach Krankheit: Rúrik bei "Schlag den Star" gegen Gosens!

Schlag den Star geht in die nächste Runde! In 15 Wettkämpfen treten zwei Teilnehmer gegeneinander an – der Gewinner erhält 100.000 Euro. Dabei sind Wissen, Fitness und Geschicklichkeit gefragt. In der vergangenen Folge konnte sich Schauspieler Frederick Lau (32) gegen Rapper Marteria (39) durchsetzen. Nach der Pause startet am Samstag um 20:15 Uhr die beliebte Show mit einem spannenden Sportler-Duell: Diese Fußballstars treffen aufeinander!

In der Pressemitteilung von ProSieben heißt es, dass Rúrik Gíslason (34) und Robin Gosens (27) gegeneinander antreten werden. Die zwei Sportler scheinen mehr als bereit zu sein. "Auf dem Rasen sind wir uns zwar nie begegnet, aber nun habe ich ein anderes Spielfeld gefunden, auf dem ich dir zeigen werde, was ein echter Volltreffer ist!", verkündete Rúrik. Doch auch Robin zeigte sich siegessicher und schoss zurück: "Gut aussehen alleine wird nicht reichen, um gegen mich zu gewinnen".

Für den 34-Jährigen wäre es nicht der erste Fernsehauftritt im deutschen TV: Bereits 2021 nahm Rúrik an Let's Dance teil und gewann mit Partnerin Renata Lusin (34) den Tanzwettbewerb! Zudem hätte der Isländer ursprünglich im März gegen Fabian Hambüchen (34) antreten sollen, doch aufgrund seines positiven Coronatests musste er absagen.

Getty Images Rúrik Gíslason bei den About You Awards in Mailand, Mai 2022

Getty Images Robin Gosens beim EM-Spiel gegen Portugal

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" 2021

