Fußballer Robin Gosens litt unter psychischen Problemen

Fußballer Robin Gosens (30) hat in einer Kurzdokumentation über die für ihn schwierige Zeit bei Union Berlin gesprochen. Im Format "Champions of Made in Italy", das bei DAZN läuft, erklärte er, dass er währenddessen "in ein mentales Loch gefallen" sei. Seine Familie habe Probleme gehabt, sich in der Stadt einzuleben, und auch sportlich sei es für ihn alles andere als rund gelaufen. Denn statt eines erträumten Bundesliga-Durchbruchs wurde sein Spielen in Berlin vom Abstiegskampf geprägt. "Zu der Zeit habe ich unglaublich viel mit meiner Psychologin in Deutschland gearbeitet", verriet der Linksverteidiger, der im Sommer 2023 von Inter Mailand zu Union wechselte.

In der Doku erklärte Robin, dass ihn nicht nur die eigenen Herausforderungen, sondern auch die Probleme seiner Teamkollegen geprägt hätten. "Es gibt viele Menschen, die unter Druck leiden, Angstzustände und Panikattacken haben. Ich habe in meiner Mannschaft viele Spieler kennengelernt, die diese Probleme haben", betonte er. Sein Wunsch sei es deshalb, anderen Menschen zu helfen: Bereits seit einigen Jahren studiert Robin Psychologie, hat einen Bachelor-Abschluss und möchte nach seiner aktiven Karriere eine Praxis eröffnen.

Während Robin derzeit in Florenz auf Leihbasis spielt und bald ein dauerhafter Wechsel anstehen könnte, appelliert der gebürtige Rheinländer an die Gesellschaft, Emotionen und Probleme als Teil der Menschlichkeit zu akzeptieren. "Ich möchte weg von diesem Tabuthema, dass mentale Probleme eine Schwäche sind", erklärte er und fügte hinzu: "Ich glaube, dass es eine große Stärke ist, wenn man darüber spricht und den Mut hat, seine Defizite zuzugeben."

